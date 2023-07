Vi hungrer allesammen efter mere tid med hinanden – det er nu, du har den. Og det kan godt være, at børnene skændes, og din partners sure sokker stadig ligger og flyder i hele huset, men prøv at se forbi det og nyd, at I i det mindste ikke skal stresse rundt for at nå dagligdagens gøremål.

Start fx med at lave en liste over, hvad I har savnet at lave sammen. Måske er det at spille brætspil eller at tage ud og få en oplevelse sammen? I kan også beholde nattøjet på hele dagen og bare melde jer helt ud af verden for en dag.