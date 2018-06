6 tegn på jernmangel, der påvirker din hverdag

“Mangler du jern?” Du har helt sikkert fået spørgsmålet, eller måske har du selv stillet det. Men hvordan opdager du så egentlig, at du faktisk burde blive tanket op på jernkontoen, hvis du ikke har fået taget en blodprøve?

Ifølge speciallæge Nils Milman kan jernmangel påvirke din hverdag, og der er mange tegn, du selv kan være opmærksom på. Faktum er nemlig, at når kroppen mangler jern, som er det vigtige mineral, der giver energi og transporterer ilt rundt i vores krop, så har det konsekvenser for din daglige trivsel. Jernmangel er den mest almindelige mangeltilstand i verden, og ifølge en rapport fra DTU Fødevarestyrelsen får 97 procent af kvinder mellem 18 og 45 år ikke jern nok gennem kosten.

Men bare rolig, det er heldigvis nemt at få bugt med jernmanglen, hvis du sørger for at spise jerntilskud og derved øger dit jernniveau. Normalt vil kroppen kun optage 10 procent af det jern, du får gennem kosten, og derfor kan et jerntilskud være nødvendig for at genoprette jernbalancen

