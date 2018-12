6 eventyrlige oplevelser i Singapore

1. Pulau Ubin: Originalt, uspoleret og charmerende øliv

Vil I se et glimt af Singapore anno 1960’erne – charmerende og blottet for turisme og storby-hektik? Så må i en tur til øen Pulau Ubin, der ligger 10 minutters sejlads sydøst for selve Singapore. Her er tempoet langsomt, stemningen rolig og husene yndige og primitive. Øen emmer af autenticitet og byder på et usædvanligt rigt dyre- og floraliv, som allerbedst opleves på cykler, der kan lejes, eller på vandring via de anlagte ”Tree Trails”. Er I friske på en tur med dykkermasker, så snyd ikke jer selv for et lige så fantastisk møde med øens særlige undervandsliv på det lokale koralrev.