4 stærke kvinder giver deres bedste råd til dig, der knokler på i en travl og aktiv hverdag

Fire stærke ambassadører

Finske Emma Kimiläinen er professionel racerkører. For hende handler "Because you're worth it" om at acceptere sig selv, som man er, og fremhæve ens unikke skønhed med produkter, som i højere grad giver et naturligt look frem for at ændre noget.

Svenske Selam Fessahaye er en verdenskendt stylist og modedesigner med over 15.000 følgere på Instagram. Hun tror på autencitet, og derfor vil hun gerne formidle budskaberne fra L'Oréal Paris.

Norske Christine Spiten er robotingeniør, sejler og medstifter af firmaet Blueye Robotics, der producerer undervandsdroner. Hun synes, det er sejt, at L'Oréal Paris tager så stort et ansvar i forhold til miljøet ud fra deres produkter, emballage og produktion.

Danske Sarah Mahfoud debutterede i 2017 som professionel bokser. Hun jonglerer med træning og et sygeplejerskestudie, men prioriterer tid til familien og sig selv. Hun er stolt af at være en del af kampagnen No boundaries, hvor man ikke skal lade sig begrænse, uanset om man er mand eller kvinde.