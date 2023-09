En salatslynge – slut med halvvåd salat: Er du ikke den lykkelige ejer af en salatslynge, er det på tide. For ingen synes, at en halvvåd salat er sagen, og det er både besværligt og tidskrævende selv at tørre salatblade. De bedste salatslynger klarer tjansen på få sekunder, og de fleste kan også bruges til at opbevare salat i.