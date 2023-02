Jubiii! I denne uge bliver det forår – ihvertfald officielt! Og uanset hvordan vejret arter sig, fejrer vi den lyse årstid komme med masser af lækkert grønt.

Foråret er lig med masser af spæde, sprøde grøntsager. Selv om de ikke er dukket op i din have endnu endnu, tager vi forskud på glæderne her i madplanen med lækre retter, hvor der er hældt godt med grønt i gryden.

Vi åbner ugen med en skøn bowl med stegt kylling, avocado og asparges. Tirsdag er der ærtesuppe med forårsløg og parmaskinke på menuen. Servér evt. ristet rugbrød til for ekstra mæthed.

Onsdag bliver total grøn – her er der nemlig vegetarbolognese med squashpasta på menuen. På ugens fiskedag skal du have ovnbagt laks med bønner, ærter og pesto. Vælg gerne en pesto lavet på enten olivenolie eller rapsolie.

Ugen slutter også grønt. Nemlig med hjemmelavede spinatwraps med svampe. Her kan der også tilføjes kylling, hvis nogen i familien insisterer på kød. Har du travlt, kan du købe færdige grøntsagstortillas frem for at bage dem selv.

I stedet kan du så bage i weekenden, hvor vi fortsætter den grønne stil – eller rettere den orange. Her har vi nemlig fundet opskriften på vores populære gulerodskage frem. Kagen indeholder ikke eneste gram mel eller sukker og serveres med en lækker limetopping. Velbekomme!