Kikærter har været brugt i humus og falafler i årevis, men i takt med, at det grønne køkken vinder indpas, dukker de små sandfarvede fætre op i flere og flere retter. Kikærter er nemlig en god kilde til proteiner og rummer desuden godt med mættende kostfibre.

Der er kikærtekalas i madplanen i denne uge, og som til enhver god fest har kikærterne fået lov til at invitere et par gode venner med; nemlig linser og bønner. Alle tre tilhører de bælgfrugtfamilien, som vi opfordres til at spise flere af på bekostning af kød.

Kikærterne åbner ballet i en lækker, grøn Cæsarsalat med rosenkål, avocado og parmesan. Dagen efter er det så linsernes tur til at danse kinddans med varmrøget laks, bagte rodfrugter og krydderurtecreme. Men kikærterne lader sig ikke sådan udkonkurrere og vender stærkt retur onsdag på toppen af en cremet tomatsuppe. Servér gerne lunt, groft brød til.

Torsdag kommer bønnerne på besøg i den altid populære chili con carne. Mens kikærterne tager ugens sidste dans på fredag, hvor de som en anden Askepot ankommer til hoffet forklædt som mel i de lækreste vafler, som serveres med rødbedespread, sprøde grøntsager og tahindressing.

Du skal selvfølgelig heller ikke snydes for en hjemmelavet humus, som er denne uges bonus-opskrift. Du kan blende den sammen på et øjeblik. Servér den som appetizer eller som tilbehør til lune fuldkornspita.

Velbekomme!