Du har sikkert fanget, at vi alle bør skære ned på kødet. For klimaets skyld. Og for sundhedens skyld. Er du glad for kød, kan det dog være svært at undvære, fordi det giver masser af saft og kraft til en ret. Løsningen kan være at nøjes med bare en lille smule, og det er netop, hvad vi gør i ugens madplan. Du skal nok blive mæt!

Når der skal spares på kødet, er bacon og parmaskinke gode valg, fordi selv små mængder giver masser af smag. Dét trick benytter vi os flere gange i ugens madplan, fx mandag, hvor vi drysser sprødstegt bacon ud over en lækker broccolisalat med æbler og granatæblekerner.

Tirsdag lader vi en smule chilistegte rejer agere topping på en skøn, krydret thaisuppe. Og onsdag er det så parmaskinkens tur, når den får lov at være kronen på værket på en herlig pastaret med tomatsauce. Er der børn med sarte smagsløg i familien, er det let at lave separate portioner, hvor der skrues lidt ned for chilien.

Ugens vegetarret er en lækker salat med lilla spidskål, appelsin og avocado. Vi runder ugen af med lækre broccolipizzaer med topping af bl.a. grillet grønt, gedeost og parmaskinke og serverer en sprød rødbedesalat til – ikke dårligt ….

Lidt chokolade kan man godt få trang til, når det er weekend. Hvad siger du fx til en snasket men sund omgang chokoladeis med peanutbuttersauce og smeltet chokolade? Den er superlækker, og vi lover – den er der ikke ét eneste gram kød i …

Velbekomme!