Du skal lede længe for at finde en råvare, der er sundere end grønkål. De kraftige, krøllede blade har fx dobbelt så mange kostfibre som broccoli og bugner af A-vitamin, C-vitamin og kalk. Grønkål kan være en lidt stiv fætter at stifte bekendtskab med, men i denne uge hjælper vi dig godt i gang med den grønne sundhedsbombe med en stribe lækre opskrifter.

Vi starter blødt ud med pandekager. Til aftensmad? Ja, det kan du godt! Disse er oven i købet supersunde for vi har blendet grønkål med i dejen og serverer dem med marinerede krebsehaler, avocado og spirer. Tirsdag er der grønkålssalat på menuen med mættende perlebyg, sprøde æbler, pocheret æg og sennepsdressing. Synes du, pocherede æg bliver for ambitiøst, kan du bare koge dine æg smilende.

Grønkålssuppe er en rigtig klassiker, og onsdag får du den sammen med laks og rugbrødscroutoner. Dagen efter er der sikkert jubel hos både store og små, for her fylder vi grønkålen i små lækre tacos med kylling.

Ugen bliver rundet af med gris i skøn forening med æbler, grønkål, rødløg og knoldselleri.

Skulle du have brug for lidt ekstra energi her i vintermørket, så prøv vores weekend-opskrift, som denne uge er en frisk smoothie med grønkål, spinat, banan, skyr og citron. Servér den evt. til morgenmad med en lækker topping af appelsintern, blåbær og nødder.

Velbekomme!