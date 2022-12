4 tips til børnevenlig mad

1. Tag børnene med i køkkenet

Mad smager bedre, når man selv har været med til at lave den. Og når de små har været med i køkkenet, ved de også, hvad der er i den. De helt små skal selvfølgelig ikke udstyres med den store køkkenkniv, men de kan være med til fx at skylle og røre og ikke uvæsentligt – at smage maden til.

2. Del maden op

Alt-i-en-gryder og store blandede salater er ikke altid populært hos børn. De kan godt lide at vide, hvad de spiser. Derfor kan du med fordel anrette en del af ingredienserne i små skåle, så børnene nemt kan vælge de råvarer, som de bedst kan lide.

3. Fingermad er godt

At få lov at spise med fingrene er et hit hos de fleste børn. Derfor glider retter som denne uges pitabrød, pizza og hotdogs også altid ned hos de små. Og ja, fiskefrikadeller og broccolifritter kan altså også sagtens spises uden bestik. Man bliver lidt fedtet, men vasker I hænder grundigt før og efter maden, går det nok.

4. Mere dip, tak!

Dips er populære – hos både store og små. De giver ekstra smag til din mad, og er dine børn småtspisende, er dips en god måde at lokke lidt mere mad – og ikke mindst grøntsager – i dem. Giv hver person deres egen lille skål med dip, så er det nemmere at dyppe. Gode dips kan være humus, guacomole, chilimayo, eller en hjemmerørt peanutbuttersauce eller cremefraichedressing.