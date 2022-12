Vi pynter op til jul i madplanen ved at servere røde retter hver eneste dag i den kommende uge. Og i en tid, hvor du sikkert har nok at gøre, kan du glæde dig ekstra meget over, at alle retterne maksimalt tager 30 minutter.

I denne uge har farven fået lov at diktere madplanens fem retter. Vi er nemlig kommet i julehumør. Det betyder en uge med skønne, sunde, røde råvarer som rødbeder, rød peber, tomater, lilla spidskål, kidneybønner, rødkål og chili.

Mandag må det gerne være lidt nemt, så vi lægger ud med en sund version af hotdogs – her med kyllingepølser pakket ind i en kålwrap. Tirsdag står den på chili-tomatsuppe, der giver varme helt ud i tåspidserne. Er I sultne, så lav dobbeltportion, skru op for bønnerne eller servér ristet rugbrød til.

Er du til and, får julestemningen lige en tak opad onsdag, hvor menuen lyder på andebryst med bagte rødbeder og rødkålsråkost. Ugens fisk består af stegt laks med tomatsalat og pesto til, og fredag runder vi ugen af med burger. Her i en version, hvor vi har rørt revet rødbede sammen med oksekødet og toppet med en skøn rødbederaita. – Både smukt og lækkert!

Weekenden er også nissefavet, og du kan godt glæde dig. Vi byder på flotte, pink pandekager med jordbær. Vil du ikke købe friske bær her om vinteren, så brug frosne. Lad dem tø op på køkkenbordet, og sød evt. bærrene, og den saft, der opstår, med lidt sukker, honning eller et sødemiddel. Velbekomme!