Din ovn kommer på arbejde i denne uge. Vi elsker nemlig mad tilberedt i dens lune indre, og det satser vi også, at du gør! Derfor har vi fundet 5 af vores allerlækreste ovnretter frem fra gemmerne – og mon ikke, du får dig et par nye favoritter …

Ovnmad har mange kvaliteter. Først og fremmest er det nemt. Når først du har gjort ingredienserne klar og smækket dem ind i varmen – ja, så passer maden faktisk sig selv. Prøv bare mandagens ret med kylling, grøntsager og pesto i fad eller onsdagens opskrift, hvor laks får smag af porrer, spidskål og mascarpone – mums!

Udover at ovnmad er nemt og giver tid til at få opvasken af vejen før spisetid, har ovnen også andre fordele. Den er fx fremragende til at få nye smage frem i en råvare. Det kan du smage i tirsdagens tomatsuppe, hvor de ovnbagte tomater bidrager med en helt særlig sødme og torsdag, hvor der er barbecuemarinerede blomkål på menuen. De små buketter spises i lune tortillaer med snittede grøntsager og avocadodressing – og aldrig har blomkål smagt så godt!

Fredag viser ovnen endnu et talent frem – evnen til at trylle ting sprøde. Her serverer vi nemlig skinkepizza med broccolibund.

Noget af det allerbedste ved en ovn er dog, at den kan lave kage. Hvad siger du til en kanelsnegle med dadler? Vi gætter på, det bliver et ja tak!