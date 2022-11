Mexicansk på skrump

Kalorierne løber nemt løbsk, når menuen står på mexicansk, men som med al anden madlavning styrer du jo selv, hvilke råvarer du vælger.

Drop fx risen, og skru i stedet godt op for grøntsager og mættende bønner i alle afskygninger. Brug salsa i stedet for creme fraiche og bjerge af smeltet ost, og vælg fuldkornstortillaer frem for friturestegte tacoskaller.