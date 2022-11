Simre - ikke koge

At simre betyder, at en ret koger ganske stille ved lav varme. Retten skal altså ikke bulderkoge, men du skal justere varmen således, at rettens overflade bevæger sig lidt.

På den måde undgår du både at sønderkoge vitaminerne i din mad og sænker risikoen for, at retten koger tør for væske.