Kål er supersundt og godt for dit helbred, og har du gode opskrifter ved hånden, vil du opdage, at kål også kan serveres og smage superlækkert. Tjek bare denne uges madplan.

Grøntsagsklassens absolutte duks. Den betegnelse kan man roligt putte på kål uden at overdrive. Både hvad angår fibre, vitaminer, bitterstoffer og antioxidanter. Dertil kommer, at kål også er – hold nu fast – både billigt,fordøjelsesfremmende, blodsukkervenligt, klimavenligt, mættende, kaloriefattigt og gunstige for dine sunde tarmbakterier.

Din krop kan derfor godt begynde at glæde sig, for i denne uge serverer vi kål hver eneste dag. Madplanen byder fx på to lækre kålsalater. Vi har også hældt kål i ugens varme retter, fx i en skøn kylling i karry og i en mormor-inspireret ret med stuvet hvidkål og sunde blomkålsfrikadeller.

I weekenden kan du overraske familien med en lækker kålkage. Nej pjat! Derimod kan du glæde dig til en skøn banankage med kakaocreme på toppen. Velbekomme!