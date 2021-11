På travle dage er det nemt lige at tage en omgang fastfood med hjem, ligesom det for mange også er førstevalget, når det skal være ‘lidt lækkert’. Desværre er der ikke meget sundhed at hente i de typiske retter. Tværtimod får du ofte masser af fedt og salt, og kun lidt eller intet grønt og fuldkorn. Men det vender vi op og ned på i ugens madplan.

Et godt tip, når du køber fastfood, er at spise en bunke gnavegrønt til. Så får du masser af mættende sundhed indenbords og kan måske nøjes med fx en halv pizza.

Et endnu bedre – eller i hvert fald sundere tip er – at du selv kan svinge grydeskeen og lave mere kalorielette men lige så lækre varianter af den klassiske fastfood.

Tjek bare denne uges madplan. Her får du fx hotdogs med kyllingepølser i fuldkornsbrød, og knasende fish ’n’ chips med lækre sellerifritter. De klassiske friturestegte forårsruller har vi skiftet ud med friske rispapirsruller med store rejer og sprøde grøntsager, og fredag er der supernemme minipizzaer på menuen. Du slipper helt for dejfingre, og de kan laves i et snuptag!

I weekenden har vi også gjort det nemt for dig at servere lidt lækkert. Vi foreslår en skøn blåbærcrumble. Den passer godt til både kaffen og desserten, og faktisk er den så sund, at du også sagtens kan servere den som morgenmad. Selv tak og velbekomme!