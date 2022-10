Der er ikke mange råvarer, der kan bryste sig af både at smage fantastiske, passe til alle dagens måltider og samtidig være supersunde. Men det kan nødder. Og i denne uges madplan får du masser af dem.

Inde bag den hårde skal bugner de brune godter af grove fibre, sundt fedt og gode plantestoffer, som tilsammen styrker dit hjerte, din fordøjelse og bekæmper inflammation. Desuden er der godt med klimavenlige planteproteiner i de små sundhedsbomber, hvilket gør det lettere at skære lidt ned på kødet.

Fordelene træder altså nærmest hinanden over tæerne for at komme til. Og det slutter ikke her. De smækre sager er nemlig tillige overordentligt nemme at få flettet ind i alle døgnets måltider.

Spis dem som en lille snack, put dem på dine havregryn, brug dem som topping på fx din salat, suppe eller kartoffelmos, skift rasp til fisk og kød ud med finthakkede nødder eller blend nødder med i din sauce, pesto eller dressing.

Få syn for sagen i denne uges madplan, hvor der er nødder her, der og alle vegne – selv i tilbehøret til weekendens morgenbolle, hvor du kan smage vores lækre, hjemmelavede nøddecreme. Mums, siger vi bare!