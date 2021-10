Servér sundere pasta ...

… med flere fuldkorn. Hvis du vælger fuldkornspasta frem for den almindelige, hvide pasta, får du tre gange så mange kostfibre. Dermed bliver du mæt i længere tid samtidig med, at du styrker din fordøjelse.

… med færre kalorier. Servér grøntsagsspaghetti i stedet for almindelig pasta, og få et minimum af kalorier. Brug fx squash, gulerødder, rødbeder og kinaradise, som du laver lange strimler af enten med en såkaldt spirelli eller et rivejern.