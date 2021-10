Årets mest uhyggelige uge er over os. Overalt i butikkerne og ude foran folks hoveddøre støder du på lysende græskar med skræmmende ansigter, og i denne uge har de orange kæmper sørme også invaderet madplanen.

Det sidste skal du nu ikke ligge søvnløs over, for græskar er faktisk ganske gode for dig. De er nemlig spækket med A-vitamin og mætter ret godt, selv om de kun indeholder sølle 18 kcal. pr. 100 gram. Til gengæld er der ikke så meget smag i dem, så fyr endelig op for krýdderierne, fx timian, hvidløg, chili, salvie og rosmarin.

Vi serverer græskar for dig fire gange i løbet af ugen. Mandag står den på bagt græskar i en lækker, vegetarisk buddha bowl, dernæst fintrevet og rørt med i en fars til kyllingefrikadeller og torsdag får du græskar i en form af en spicy suppe.

I weekenden har vi ladet os inspirere af amerikanerne, der ofte benytter græskar i det søde køkken. Hos os er det blevet til sprøde vafler, som serveres med ahornsirup, nødder og chokolade. – Så skulle der være masser af energi til dem, der skal ud og banke på hos naboerne.

Velbekomme – og god halloween!