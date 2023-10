Hvis man skulle havne på en øde ø og kun måtte tage én råvare med, ville kartoflen være et rigtig godt bud. For få madvarer mætter så godt som kartoflen, samtidig med at den har utallige anvendelsesmuligheder og rummer både vigtige vitaminer og mineraler.

Vi sætter kartoflen på menuen netop her i uge 42, hvor mange skolebørn har efterårsferie. Ferien, der tidligere blev betegnet som kartoffelferien, blev indført for at børnene kunne blive hjemme fra skole og hjælpe med at få markens knolde i hus.

Har du hjemmeboende børn, slipper de sikkert for markarbejdet, men så kan de jo passende give et nap med i køkkenet ...

Ugen byder bl.a. på kartoffelsuppe, sprøde rösti og en lækker mos. Lørdag er der kartoffelpizza med gedeost på menuen. Den markante ost skiller ofte vandene, og er du og familien ikke så begejstrede, så brug parmesan i stedet, og servér gerne en god salat til. Velbekomme!