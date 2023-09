Det går helt i fisk i denne uge, hvor vi serverer godter fra havet hele tre gange.

Generelt spiser de fleste af os alt for lidt fisk og skaldyr, og det er en skam, for de gode argumenter står i kø. De er sunde for såvel hjerne som hjerte, de er spækket med gode proteiner, vitaminer og mineraler, og så er de langt mere klimavenlige end kød.

Du får tre forskellige slags havdyr på tallerkenen i løbet af ugen. Først en af de magre, nemlig torsk, som vi har lavet fiskefrikadeller ud af. Onsdag får du skaldyr i form af rejer serveret med fuldkornspasta, fennikel, dild og masser af tomater. Og fredag er det så tid for manges yndlingsfisk – den fede laks. Her serverer vi den i en varmrøget version med bagte rodfrugter, linser, nødder og en lækker krydderurtedressing.

I weekenden er det helt op til dig, om du fortsætter stimen af fisk. Får du lyst til noget sødt, kan vi varmt anbefale at udnytte nogle af efterårets mange gode æbler til en lun æblecrumble med havregryn og mandler.

Velbekomme!