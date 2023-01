Smag dig frem

Et af de vigtigste råd, når du laver krydret mad er, at du skal smage dig frem – mange gange. Smagsløg er forskellige, og krydderier kan variere meget i smag og styrke, derfor kan du ikke bare blindt følge en opskrift eller bruge 1 spsk. chili, fordi “det gjorde jeg da sidst”.

Tilsæt krydderierne lidt ad gangen i stedet for at drysse det hele i på én gang.

Hvis din mad blevet for stærk, kan du ofte redde retten ved at komme lidt cremefraiche eller et andet mælkeprodukt i din gryderet eller suppe. Du kan også prøve at neutralisere den stærke smag med lidt sukker.