Blomkål har nok at blære sig med, for den kan bruges til det hele; suppe, salat, pizza – ja, selv smoothie og kage. Og mens du nyder den knoldede kål, kan du glæde dig over mættende kostfibre og godt med C-vitamin.

Glem barndommens bløde, udkogte blomkål. I dag er det hvide, knoldede kål blevet en darling i det moderne, grønne køkken. Vi spiser dem rå i salater og som snacks med en lækker dip. Vi bruger dem til suppe og sauce, vi bager dem i ovnen, vi blender dem sågar og bruger dem i pizzabunde, eller river dem og spiser dem som et kalorie- og kulhydratfattigt alternativ til ris.

Du får smagsprøver på det hele i ugens madplan! Har du ikke prøvet blomkålsris endnu, får du chancen mandag, hvor vi serverer den med ovnbagt laks, rodfrugter og hollandaisesauce (selv saucen er lavet på blomkål).

Fredag er der smuk blomkålspizza med kikærter, avocado og syltede rødløg på menuen. Begge retter er superlækre, men vil du kun kaste dig ud i én af opskrifterne fra denne uges madplan, bliver vi nødt til at anbefale dig de ovnbagte, barbecuemarinerede blomkålsbuketter i små tortillaer med grønt og avocadodressing. De er MUMS!

Har du plads til mere blomkål, har vi smuglet et halvt kålhoved ind i weekendens lækre chokomuffins – og bare rolig, de smager meget mere af kage end af kål!

Velbekomme!