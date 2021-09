Av for ….! Det er svært at lade være med at bande, når man stikker sig på tornene – men man tilgiver dem alt, når man får de søde, sorte bær ind i munden!

Det er højsæson for brombær, så det er nu, at du skal ud på rov i skrov, krat og grøftekanter. Tag gerne regntøj på fra top til tå, for så mærker du ikke tornene eller ødelægger dit tøj. Eller vælg den nemme og smertefri løsning; køb de sorte bær i supermarkedet!

Hjemme i køkkenet er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad du kan bruge brombærrene til. Fx er de toplækre i salater. Se bare ugens to opskrifter med brombær i kombi med spidskål, rejer og dild eller brombær i en duet med spinat. Sidstnævnte passer godt til fx et stykke kylling.

Brombær kan også serveres varme, fx i relish, som vi serverer til ovnbagt laks og en melon-feta-salat. Ugens smukkeste ret får du fredag, hvor brombærrene er i selskab med en skøn, grøn ærteburger med rødbedespirer og søde kartoffelfritter til. Prøv den!

Har du plukket eller indkøbt flere brombær, end du kan nå at bruge, så frys dem endelig ned, og brug dem til smoothies. Eller til den lækre brombær-softice med banan, som er ugens weekendopskrift. Velbekomme!

PS! Kan du ikke få fingrene i brombær, så brug blåbær i stedet.