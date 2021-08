Giv koriander en chance

Koriander er et must i det thailandske køkken, men den grønne krydderurt skiller vandene. Nogle elsker den, mens andre hader den og synes, at den smager af sæbe.

Prøv at give den en chance, for sammen med de øvrige krydderier giver den retterne den helt rigtige thaismag. Står du helt af, kan du erstatte koriander med bredbladet persille og så skrue lidt ekstra op for de øvrige krydderier.