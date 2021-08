Vi håber, du har haft verdens bedste ferie med masser af is, pizza og alt, hvad der ellers hører sig til. Skulle det have resulteret i, at dine bukser nu føles en anelse for små, kan du glæde dig til denne uges madplan, hvor vi har byttet stivelsen ud med lækre grøntsager. En lille byttehandel, der sparer dig for masser af kalorier og samtidig smager godt.

Vi er sikkert mange, der har taget et par kilo på i løbet af sommerferien. Vil du hurtigt tilbage til din-før-ferie-vægt, er det et godt trick at skære ned på dine stivelsesprodukter – fx brød, pasta, ris og kartofler.

I stedet kan du skrue op for grøntsagerne. De fylder godt op i maven for ganske få kalorier. Og du behøver ikke at skrotte dine velkendte retter fuldstændigt. Ofte er det nemlig ret nemt at bytte en stivelseskilde ud med en grøntsag. Det giver vi dig en stribe eksempler på i denne uges madplan.

Her erstatter vi fx risene til en klassisk Chicken Tikka Masala med finthakket blomkål, mens onsdagens pasta er byttet ud med strimlet squash og bollen i fredagens kyllingeburger er lavet af broccoli og æg.

Spiser du normalt brød til morgenmad, kan du også sagtens spise en broccoli-burgerbolle fra morgenstunden, ligesom en grøntsagsbaseret smoothie eller en portion skyr med bær og nødder ligeledes er en god kalorielet start på dagen.

Selv weekend-desserten har vi hældt grøntsager i. Det er nemlig en skøn gulerodsis med en frisk smag af ingefær. Velbekomme!