Det kan være svært at komme i gang igen med hverdagens mange opgaver efter en lang ferie. Forhåbentlig kan vores madplan gøre det lidt lettere for dig. I denne uge har vi håndplukket en række nemme opskrifter, der maks. tager 20 minutter at lave.

Generelt er salater en hurtig løsning, fordi de fleste ingredienser ikke skal varmebehandles, men blot snittes. I ugens madplan er der da også to salater på menuen; en med kylling og en med blåbær, feta og valnødder.

Fisk og skaldyr er også gode løsninger til travle dage, da de har en kort tilberedningstid. Det kan du selv teste med opskrifterne på henholdsvis tacos med grillet laks og poke bowl med spicy rejer og mango.

I weekenden har du måske lidt bedre tid i køkkenet, men vi bliver alligevel i det nemme hjørne og giver dig en af vores allermest populære opskrifter; bananpandekager, du kan lave på blot 5 minutter. – Det går så hurtigt, at det næsten er dumt ikke at prøve dem, og så smager de altså også virkelig godt.

Velbekomme!