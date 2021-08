Du gnasker sikkert mange af dem i dig som snack hver sommer, men har du også prøvet at flette ferskner og nektariner ind i din aftensmad? Det har vi gjort for dig i ugens madplan, hvor du får tre skønne retter med de søde, saftige frugter.

Er der ét tidspunkt på året, hvor du skal fylde indkøbskurven med ferskner og nektariner, så er det lige nu! For de bliver ikke bedre end her i sensommeren, hvor de smager intenst af sol og sødme. Uanset om du vælger den lådne fersken eller glatte nektarin, får du et godt skud af både kostfibre, kalium samt A- og C-vitaminer. Og da vandindholdet er på næsten 90 pct., er frugterne også gode for din væskebalance.

I ugens madplan får du hele tre gange aftensmad med de skønne stenfrugter. Hvad siger du fx til en solgul ferskensuppe med rejer og masser af smag fra både karry, kokos og chili? Eller en bønnesalat med nektariner og spicy kødboller, som kan være klar på bare 20 minutter? Er du til bøf, kan du glæde dig til fredag, hvor vi serverer ferskner og østershatte stegt på panden til en god kalvesteak.

Dessert skal du ikke snydes for – og den her kan du godt begynde at glæde dig til. Luftige mandelmarengs serveret med hyldeblomstmarinerede nektariner, vanillecreme og et drys lakridspulver. Mums, siger vi bare …

Velbekomme!