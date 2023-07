De er superflotte – både i vindueskarmen og på din mad, de dufter skønt, indeholder sunde stoffer og giver masser af smag.

Bruger du som regel kun krydderurter som pynt, skulle du prøve at være lidt mere rundhåndet med de små grønne godter, for de kan meget andet end at se lækre ud. Krydderurter kan tilføre dine retter en ren eksplosion af smag, farve og duft, og mens du nyder maden, kan du også glæde dig over en række sunde bonuseffekter.

Når du bruger masser af krydderurter, behøver du nemlig ikke at salte maden ret meget, hvilket dit hjerte, kredsløb og blodtryk vil sætte stor pris på. Desuden rummer mange krydderurter godt med antioxidanter samt æteriske olier, der kan virke bakteriedræbende.

I ugens madplan får du godt med grønne krydderurter alle fem dage. Du kan fx glæde dig til kyllingelår med quinoa-tabouleh – en ret, der bugner af mynte, basilikum og koriander, eller hvad med en skøn sommerret med røget ørred, nye kartofler, radiser, dild og karse? Fredag er der pizza på menuen – en grøn version, hvor du får flere håndfulde basilikum både i den hjemmelavede pesto og som topping.

I weekenden kan du glæde både store og små med en læskende, tropisk passionsfrugtdrik med masser af mynte og lime. Den er klar på kun 15 minutter og perfekt både som saftevand og i drinks.

Velbekomme!