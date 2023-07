Det er nu, de er både bedst og billigst. Melonerne. De runde sommerbebudere indeholder masser af væske, hvilket gør dem til geniale tørstslukkere her i årets varmeste måneder.

Meloner er ekstremt kaloriefattige og indeholder meget mindre sukker end andre eksotiske frugter som banan og ananas, hvilket gør de runde godter til et fremragende alternativ til slik og andre søde sager. Og selvom op til 95 pct. af melonernes vægt udgøres af vand, så byder de saftige sager samtidig på vitaminer, antioxidanter og mineraler.

Meloner kan spises hele dagen – skåret i tern ovenpå yoghurt til morgenmaden, som læskende snacks midt på dagen eller som sund dessert, men de er også virkelig lækre i aftensmaden på en varm sommerdag. Det giver vi dig flere eksempler på i ugens madplan. Her serverer vi fx en laksesalat med melon, rød grape og spinat og en svalende myntesuppe i selskab med melonbåde og parmaskinke. Sommerfavoritten over dem alle serverer vi fredag; en tomatsalat med vandmelon, jordbær og mozzarella. Den både smager skønt og er en fryd for øjet! Servér den fx til et stykke grillet kylling og et lækkert brød.

Og desserten? Melonbåde er både nemt og godt, men har du tid, skulle du tage og prøve vores lækre melonsorbet, der både køler, læsker og tilfredsstiller den søde tand for ganske få kalorier.

Velbekomme!