Du kan købe dem året rundt, men det er lige nu i højsommeren, hvor de har fået masser af sol, at tomater smager allerbedst.

Spis dem som en sund snack, eller hæld dem i supper, salater, pesto, salsa og sovs. Og brug dem både bagte, syltede, grillede, tørrede og rå.

I ugens madplan har vi proppet tomater ind i alle fem hverdagsretter. En tomatsalat er svær at komme udenom, og dem får du hele to af. Først sammen med paneret torsk og en sauce tartare og senere til en skinkepizza med broccolibund.

Er du til mexicansk mad, får du både tomater og tomatsalsa i en skøn bowl sammen med spicy kylling, majs og guacamole. En skøn tomatsuppe skal du heller ikke snydes for – den er lækker både lun og iskold, hvis vejret skulle vise sig fra sin bedste side. Det kan anbefales at servere den med sprøde brødcroutoner samt toppe med finthakket agurk, rødløg og rød peber. Fredag kan du sende husets teenagere (hvis du har sådan nogle) i køkkenet. Her står menuen på vores lidt sundere version af den populære TikTok-ret med pasta, feta og bagte tomater. Har du ingen teenagere, kan du stadig glæde dig over, at en ret, der kan laves lynhurtigt og ikke kræver de store køkken-skills.

En tomat-is til weekenden blev kun ved tanken, og det er måske meget godt. I stedet kan du forkæle dig selv og familien med en lækker, blød vanilleis med hele hindbær – en såkaldt semifreddo, som er italiensk og betyder ‘halvfrossen’. Vi håber, du må få stor glæde af opskrifterne.

Velbekomme!