Fyld, rul – og spis! Wraps er et sikkert hit. De er nemme at lave, lækre at spise, og du kan fylde dem med lige, hvad du vil – såvel rester fra dagen før, som vegetarfyld, kød eller fisk. Det får du tre eksempler på i denne uges madplan, hvor vi både serverer de populære ruller med røget laks, med parmaskinke og med grønt fyld i form af svampe, tomat og avocado.

Selve indpakningen kan du også variere lige efter familiens lyster og luner. Har du travlt, kan du skyde genvej, ved at købe de færdiglavede tortillas. Gå gerne efter fuldkornsvarianterne, så får du lidt fibre med i købet. De både mætter og stimulerer din fordøjelse.

Men har du mod på det, kan alle vores tre hjemmelavede wraps laves på 30 min., og her kan du vælge mellem en dej med spinat, en vaffel eller en wrap af æg til dig, der gerne vil undgå for mange kulhydrater. Er du på kur, eller elsker du bare grøntsager, kan du også bytte tortillaen helt ud med et stort knasende sprødt kål- eller salatblad. Det sparer du mange kalorier på.

I madplanen får du også en lækker salat med rejer og citrusfrugter, som er virkelige skøn på en varm sommerdag, hvor man bare har lyst til noget let. Savner du lidt mæthed, så tilføj en avocado, og servér groft brød til.

Til weekenden får du en opskrift på en virkelig lækker sommersalat med revet blomkål, feldsalat, jordbær, granatæblekerner, saltmandler og en lækker jordbær-vinaigrette. Den smager herligt til både grillet kød, fjerkræ og fisk. Indbegrebet af sommer – Velbekomme!