Sommertid er grilltid, og de fleste af os eeelsker at lave mad under åben himmel med familie og venner. Det er hyggeligt, det smager godt, men tager du solbrillerne af og sundhedsbrillerne på, kan du hurtigt få grillpølsen lidt galt i halsen.

En klassisk grillmiddag kan nemlig nemt betyde, at du får en del kalorier, mættet fedt og tilmed kræftfremkaldende stoffer indenbords. Den gode nyhed er, at det relativt nemt kan undgås. Det handler primært om at undgå røg- og stegemutagener og for meget rødt kød. Vi hjælper dig med det hele.

Slip for røgmutagener: Den er nem – du skal blot droppe kulgrillen, og i stedet bruge en gasgrill.

Undgå stegemutagener: Her gælder det om at undgå at branke maden, for det er i de sorte striber, at stegemutagenerne sidder.

Hold god afstand til blusset, gerne 20-25 cm.

Brun kødet af på risten, og grill så færdig på staniol.

Stå ved grillen hele tiden, og vend kødet hvert andet minut.

Tag kødet af grillen i tide.

Skift det røde kød ud: Drop grillbakken med bøffer, koteletter og pølser, og lad dig i stedet inspirere af denne uges madplan, hvor vi smækker tunbøffer, grøntsager, kylling og jomfruhummerhaler på grillen og inviterer til sund grillfest. Velbekomme!

PS: Er du ikke den heldige ejer af en grill, kan du også bruge en grillpande eller en almindelig stegepande til ugens lækre retter.