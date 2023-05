Højsæsonen for bær er skudt i gang – hurraaa – for hvem kan stå for de søde, solmodne mundfulde? Ingen. Og det skal du heller ikke. For udover at smage fortrinligt, gør du nemlig din sundhed en stor tjeneste, hvis du hver dag sørger for at få et par håndfulde indenbords.

Bær er nemlig spækket med vitaminer, mineraler, kostfibre og antioxidanter i en grad, som kun de færreste andre frugter og grøntsager kan hamle op med. Det kan bærrene blandt andet takke deres størrelse for. Mange af de sunde stoffer sidder nemlig i skrællen, og bær har mere skræl pr. gram i forhold til andre frugter. Samtidig skræller du ikke bærrene, før du spiser dem, som du kunne finde på at gøre med andet frugt og grønt.

Tæller du kalorier, er bær også et rigtig godt valg. Bær indeholder typisk 40-50 kcal. pr. 100 gram, ligesom bær indeholder langt mindre frugtsukker end eksotiske frugter som melon, ananas og mango.

Brug bær på din grød eller skyr om morgenen, som en sund snack, eller kom dem i dine salater, som vi har gjort i et par af ugens opskrifter. Bær er også oplagte i kager, desserter og smoothies – se bare den lækre 3-lags smoothie, som du fx kan servere til weekendmorgenmaden.

Velbekomme!