Det er næsten som at spise slik – at sidde med en pose friske, søde ærter med bælg, men samtidig får du masser af sundhed indenbords.

Selv om de er små, har ærter en høj mæthedsværdi. Det skyldes, at det er en af de grøntsager, der både indeholder flest proteiner og flest kostfibre. Et studie fra Københavns Universitet viser endda, at ærter mætter bedre end kød. I et forsøg spiste deltagerne hele 12 pct. færre kalorier i det efterfølgende måltid, når de forinden havde fået krebinetter lavet på bønner og ærter i stedet for svin og kalv. Som en ekstra bonus får du også både jern samt C- og K-vitamin.

Kan du ikke få fat i friske ærter, er der ingen grund til ærgrelse. Stort set alle næringsstoffer bevares i de små grønne kugler – selv efter måneders ophold i din fryser. Det skyldes, at ærterne bliver blancheret og frosset ned umiddelbart efter høsten.

I den kommende uge er der grønne ærter på menuen i flere omgange. Ærter kan nemlig både flettes ind i retter som salater, omeletter, gryderetter, plantefars og supper samt i dips som hummus, pesto og guacamole.

Ugens weekend-opskrift er også grøn – dog ikke på grund af ærter, men derimod avocado og matchapulver. De bliver sammen med bananer til en lækker matchais, som serveres i vafler dyppet i mørk chokolade – mums!

Bananerne skal i øvrigt være godt modne, så red gerne nogle lidt for brune bananer fra skraldespanden i løbet af ugen, og frys dem ned (uden skræl). Så har du både forhindret madspild og lagt an til en sund og lækker dessert i weekenden.

Velbekomme!