Mens vi venter på sommerferien, kan du tage med os på en lille kulinarisk rejse til en af vores favoritdestinationer; Spanien. Glæd dig til fisk, skaldyr og masser af grøntsager.

Vi håber, at solen bager ned mandag, for på en varm dag er den kolde spanske suppe, gazpacho, virkelig skøn. Anret toppings i form af brødcroutoner og finthakket agurk, rød peber og rødløg i små skåle ved siden af, og servér et godt brød og spansk hvidløgsmayo til.

Spanierne er gode til fisk, så tirsdag står den på bagt torsk med grillet squash og peberfrugt. Onsdag serverer vi den spanske æggekage, tortilla. Her i en version med rød peber, løg og oliven. Du kan dog sagtens lave den på mere traditionel vis med løg og kogte kartofler. Opskriften er lavet, så der er én tortilla per person. Er I flere, er det en god idé at have gang i flere pander samtidigt, så du stadig vil kunne klare aftensmaden i en ruf.

Albondigas – kødboller i tomatsauce – er en populær tapasret. Her får du den som aftensmad med squashspaghetti og parmesan til.

Og fredag står den på klassikeren over dem alle; paella. Den skønne risret fås i utallige versioner, og den er let at justere efter dig og dine evt. medspisendes smagsløg. Vores opskrift er med fuldkornsris, store rejer, blåmuslinger og masser af grønt.

I weekenden drager vi hjem på de nordlige breddegrader igen, men det bliver det ikke mindre sommerligt af. For jordbær og rabarber er i dén grad smagen af sommer, og her får du dem i skøn forening i en lækker trifli, der er så sund, at du også kan spise den til morgenmad. Mums, siger vi bare. Og velbekomme!