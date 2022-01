Så kan du godt finde kelimtæppet, Marokkopuden og teglassene frem, for ugens madplan oser af mellemøstlig stemning. Glæd dig til mad, der ikke er stærk, men har masser af eksotisk smag fra krydderier, grøntsager og urter.

Det marokkanske køkken er et slaraffenland for dig, der er glad for sund mad. Det er fyldt med grøntsager, frugt og krydderier men til gengæld bruges der ikke så meget rødt kød. Proteinerne hentes i stedet fra kylling og bælgfrugter som linser og kikærter.

Mandag får du begge dele, for her er der kylling med kikærter og grøntsager i en lækker sauce på menuen. Dagen efter får du flere kikærter – denne gang i en krydret suppe med røde linser og mandler. De indkøbte linser kan du bruge igen onsdag sammen med bagte gulerødder, granatæblekerner, feta og persille samt torsdag, hvor vi serverer en virkelig smuk poke bowl med de vegetariske proteinbomber.

Vi slutter ugen af med en gang couscous med lam, spinat, tomat og mynte – ret lækkert! Er du ikke til lam, så byt ud med kylling eller okse.

Weekendopskriften er denne gang et superlækkert fladbrød med yoghurt og hvidløg. Det passer perfekt til alle ugens retter, er superlækkert sammen med en god hummus og vil også være et hit i madpakken.

Har du lyst, så rund måltiderne af med et glas myntete på ægte marokkansk manér. Det får dig i den helt rette stemning.

Velbekomme!