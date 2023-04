I denne uge slår vi to fluer med et smæk. For det første serverer vi en stribe sommerlige hverdagsretter, der alle er nemme at lave. Men samtidig er retterne også ret perfekte at have med til fællesbuffet.

Sommeren er højsæson for festlige lejligheder, hvor man skal møde op med en ret til en fællesbuffet. Nogen elsker det, andre er knap så begejstrede for konceptet. Uanset hvad, hjælper ugens madplan dig godt på vej med seks opskrifter, der nok skal vække begejstring såvel ved middags- som buffetbordet.

Mandag er der tunmousse på menuen – her i bløde æggewraps. Tunmousse er perfekt på buffetbordet, fx anrettet med masser af brøndkarse og med et godt brød til. Dagen efter steger vi kyllingelår, og dem får du sammen med en sommerlig salsa af fersken, tomat, rødløg og basilikum.

Frikadeller er altid et hit, og onsdag serverer vi dem i en vegetarudgave sammen med den evigt populære pastasalat. Dagen efter laver vi pitabrød – med fyld af kylling og grønt. Tager du pitabrød med til en buffet, så anret gerne brød, kylling, salat og dressing hver for sig, så folk selv kan fylde i. Altid en succes!

Ugen slutter med endnu en omgang laks. Denne gang ovnbagt og ledsaget af en skøn kartoffelsalat. Ingen buffet uden pølsehorn, så ugens weekendopskrift er vores sunde version med kyllingepølser og en dej af havregryn og hytteost. Prøv dem!