Hvad er det nu for noget pjat? Skal vi have frugt til aftensmad …? Ja, det er faktisk planen. Normalt spiser vi ganske vist frugt som dessert, til morgenmad eller som snack, men deres sød-syrlige smag kan også gøre noget virkelig godt på middagsbordet. Det får du 6 lækre smagsprøver på her.

Er du ikke vant til at hælde frugt i aftensmaden, er salater et oplagt sted at starte. Bær, melon, ananas og mango passer perfekt i sommerlige salater til kød, fisk eller skaldyr, mens æbler, appelsiner og granatæblekerner er lækre i en kålsalat med fx grønkål eller rødkål.

I ugens madplan får du hele fire lækre salater med frugt. Den første serverer vi mandag; en virkelig skøn salat med perlespelt, kylling, spinat, feta og masser af vandmelon. Dagen efter er der igen salat på menuen. Du skal have en sprød spidskålssalat, men vi har fjernet kødet og i stedet fyldt op med blåbær, granatæblekerne, feta og valnødder.

Suppe kan også være sommermad. Prøv bare vores solgule suppe med saftige ferskner, rejer, karry, kokos og chili – ret lækker! Torsdag er der mere fisk og frugt, nemlig i form af tortillas med torsk og en tropisk salsa med mango, ananas og gul peberfrugt.

Ugen sluttes af med fuld knald på farverne i form af en asiatisk kålsalat med bl.a. kylling, mango og en lækker peanutbutterdressing. I weekenden skal du heller ikke snydes. Her får du opskriften på den skønneste salat med rucola, melon, jordbær, parmesan og balsamico. Helt perfekt til gæster!

Velbekomme!