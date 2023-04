Det er lige nu, at de er allerbedst. Derfor vælter vi os i asparges denne uge. Nyd både de grønne og hvide asparges helt friske, og glæd dig over deres sunde fibre og få kalorier. Men skynd dig, for sæsonen er kort.

Mandag må det gerne være lidt nemt, så her kan du fremtrylle vores lækre pastaret med laks og asparges på kun 20 minutter. Selv tak! Dagen efter har vi hældt asparges i en bowl sammen med quinoa, kylling, avocado og tomat, og den skal du altså heller ikke snyde dig selv for.

Onsdag dropper vi kødet og smider de lækre stænger på panden i en skøn frittata. Det lyder smart, men er blot det italienske svar på en æggekage :-) Dagen efter serverer vi en smuk og nem aspargessuppe. Du kan lave den på et kvarter, og hvis vi selv skal sige det, er den så god, at den også er perfekt, hvis du får gæster.

Vi slutter ugen af med en lidt sundere version af den populære klassiker; boller i karry. Vi har skruet lidt ned for kødet og byttet de sædvanlige ris ud med quinoa samt hvide og grønne asparges. Det giver dig flere mættende kostfibre og proteiner.

Skal du have frokostgæster i weekenden, så forkæl dem – eller dig selv – med et klassisk stjerneskud med stegt og en dampet fisk toppet med asparges, rejer, stenbiderrogn og dressing. Skøn forårsmad, siger vi bare!