Hvis vi siger amerikansk, er ‘sundt’ nok ikke lige det første ord, der popper op i din hjerne. Men skruer du lidt ned for kød, fedt og portionsstørrelser, behøver maden fra ‘overthere’ faktisk ikke at være så tosset. Tjek bare ugens madplan, hvor vi har kombineret american style med nordisk snusfornuft.

Vi lægger ud med en klassisk clubsandwich med kylling og karrydressing – her i en fuldkornsbolle og uden bacon. Ja, tak! Du kan evt. riste parmaskinke helt sprødt i ovnen og komme et par skiver i hver bolle, hvis du savner den lidt røgede smag.

Amerikanerne er vilde med at grille, og det er vi også, så tirsdag smider vi steaks på kullene. Vores bøffer er dog af frisk tun og serveres med couscous, spinat og kokoscreme. Det mexicanske køkken er også populært i USA, så onsdag tager vi et smut over grænsen mod syd og spiser chili con carne med majskolber til. Torsdag er der en amerikansk salat med en klassisk ranchdressing på menuen.

Burgeren er svær at komme udenom, og hvorfor skulle vi også det? Fredag får du en lækker vegetarversion, hvor bøffen er lavet på sorte bønner. Lav de syltede rødløg dagen før eller køb dem færdiglavede i supermarkedet.

Weekenden indleder vi med en omgang ‘blueberrypancakes’. Så bliver det ikke mere amerikansk. Velbekomme!