Hvis familien ikke ligefrem jubler, når der er rester på menuen, er det nok bare fordi, de ikke har smagt I FORM´s lækre reste-retter endnu. Glæd jer over, at I både undgår madspild, sparer penge og får lækkert mad i et hug.

Det er slet ikke svært, og det føles bare megagodt at bruge en rest i stedet for at smide den ud. Har du fx lidt pasta på køl, passer den perfekt til vores pastasalat med vegetarfrikadeller. Du kan sagtens bruge de grøntsager, du allerede har til salaten.

Tirsdag serverer vi omelet – en genial reste-ret. Vores udgave er med cheddarost, men du kan bruge alle hårde oste, og du kan hælde alle mulige rester i, fx svampe, grøntsager, kolde kartofler, skinke, krydderurter, bacon og kylling.

En kyllingerest er også oplagt om onsdagen. Her har vi sat en dejlig Cæsarsalat på menuen. I vores version har vi tilsat en rest kogt perlespelt, som lige så vel kunne være ris, bulgur eller perlebyg. Toppingen er selvfølgelig også en rest; nemlig sprøde brødcroutoner lavet af halvgammelt hvede- eller rugbrød.

Torsdag står den på suppe, endnu en virkelig god endestatiton for dine leftovers. Vi har brugt kylling og kogte kartofler, men lad endelig dit køleskab diktere ingredienserne.

Ugen sluttes af med vafler med rester af broccoli, squash og krydderurter i dejen, men også her kan du freestyle. Og får du vafler til overs, så lun dem evt. næste morgen, og servér med et spejlæg på.

Ugens bonusopskrift er en smoothie, så dine frugtrester også kan få ben at gå på – ikke mindst de brune bananer. Tjek vores lækre opskrift med mango og hindbær (stort set alle rester af frugter, bær og skyr eller yoghurt er dog velkomne til at deltage i festen).

Velbekomme!