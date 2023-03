Vi indrømmer det gerne. At det ikke lige er hver dag, vi har tid eller overskud til at fremtrylle verdens lækreste retter til aftensmad. Men vi har et godt tip, der med et snuptag gør enhver ret både flottere og lækrere og giver meget mere smag. Tippet er toppings, og i ugens madplan får du seks lækre eksempler samt forslag til mange flere.

Det er faktisk kun din fantasi, der sætter grænser for, hvad du kan bruge som topping. De fleste toppings tilføjer dog mindst et af disse kriterier; noget knasende, noget salt, noget fedt eller noget farve. Og det er bestemt tilladt at bruge flere toppings samtidigt.

I denne uges madplan lægger vi stærkt ud med en lækker æggehvidewrap med kylling, spidskål og pesto. Toppet med saltmandler og friske basilikumblade. Ikke et øje er tørt! Tirsdag er toppingen heller ikke så ringe; valnødder og sprøde rugbrødscroutoner – en smart måde at få brugt dine halvtørre brødrester på.

ALLE pastaretter har fortjent lidt parmesan på toppen, og onsdagens squashspaghetti skal da heller ikke snydes. Den er ledsaget af lækre kødboller i tomatsauce og får også et godt drys af friske krydderurter på toppen.

Dagen efter serverer vi sommerferiestemning i form af en smuk, middelhavsinspireret salat med bl.a. varmrøget laks, avocado, tomater og oliven. Toppingen er smuldret feta og friskkværnet peber – enkelt og lækkert!

Fredag bliver vi lidt barnlige. Vi har nemlig linet op med hotdogs – dog med en ret voksen topping i form af en lækker chilidressing og lynsyltede rødløg. Vi kan kun sige: Prøv dem!

Skal du have gæster i weekenden, så byd dem evt. velkommen med en omgang bruschetta med grillet avocado og forårsløg. Er der toppings på? Ja, det er der da; ristede græskarkerner og krydderkarse.

Velbekomme!