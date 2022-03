Fuldkorn har det, ægget har det, Nutella har det, og minsandten om vaflen ikke også har det – sin helt egen dag. Det er den 25. marts, og selvom det måske er lidt noget pjat, skal man da aldrig lade muligheden for en omgang lækre vafler passere. Så …

Tidligere var vafler kun noget, man fik til dessert med sukker og syltetøj på, men afstår du fra at komme sukker i dejen, er vafler lige så velegnede til frokost og aftensmad. For selv den største vaffelfan bliver det nok lige i overkanten med vafler hver eneste dag i en hel uge, så madplanen har derfor også inviteret et par gæster med til vaffelfesten.

Vi starter ugen med at blende spinat med i dejen og serverer de flotteste, grønne spinatvafler med rejer og avocado – mums! Dagen efter har vi så en lækker pastaret med pesto, kylling, squash og porrer på visit – og her kan vi kun sige “Kom snart igen!”

Onsdag er det atter vaffeltid – denne gang i endnu en grøn version. Dejen har vi hældt broccoli i, og toppingen består af ærtehummus og crunchy dukkah med nødder, kerner og krydderier. Torsdag får vi en god ‘barndomsven’ på besøg; en ovnbagt shepherds pie med kødsauce og kartoffelmos på toppen. Vi serverer lynkogt broccoli til og lover, at hele baduljen vækker begejstring hos familiens mindste.

Ugen sluttes selvfølgelig af med flere vafler. Vi serverer fredagsvaflerne som en wrap fyldt med røget laks, squash og en muschi krydderurtecreme.

I weekenden skal I heller ikke snydes – her er der dog en anden slags vafler på menuen – nemlig de sprødeste kræmmerhus fyldt med is. Ja, ja … vi har set, at det ikke er sommer, men er det ikke altid vejr til is? I køber vaflerne færdige, men gør dem lige lidt lækrere ved at dyppe dem i smeltet chokolade. Skal det være supernemt, fylder I dem med Jeres yndlingsis fra fryseren, men har I en halv time, kan I også prøve vores nemme matcha-is, der stort set kun består af avocado og frosne bananer.

Velbekomme!