Mens vi drømmer om lidt lunere vejr herhjemme, kan du tage med os på en lille kulinarisk rejse til Indien. Her skal de mange krydderier nok give dig varmen. Glæd dig til en uge fyldt med gurkemeje, spidskommen, karry, chili, garam masala og hvidløg.

Der er dufte, farver og masser af smag, når Madplanen tager på lynvisit i Indien i denne uge. Vi lægger ud med en favorit, kylling tikka masala, her serveret med blomkålsris. Dagen efter er der rigtige ris på menuen sammen med en lækker tunsteak, tomatsalat og raita – Indiens svar på tzatziki. Raita kan varieres i det uendelige både hvad angår ingredienser og styrke. Denne raita er fx ret mild, mens du senere på ugen får en med mere smæk i.

Onsdag er det blevet tid til endnu en indisk klassiker – en dhal, dog i en lidt anden og mere grøn version end normalt. ‘Grøn’ er torsdagens ret også, her skal du nemlig have en godt krydret suppe med blandt andet blomkål og kikærter.

Fredagsburgeren har til gengæld ikke meget med Indien at gøre. Det har toppingen dog. Den består nemlig af en krydret rødbederaita – og den er god! Er den en anelse for stærk, kan du slukke ildebranden ved at servere en svalende mango-lassi som dessert. Lassien er nemlig ugens weekendopskrift. I Indien nydes lassi hele dagen – også til aftensmåltidet, hvor den er en mild kontrast til de stærke krydderier. Men den vil også være et hit på weekendens morgenbord – prøv selv …