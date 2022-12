At komme igennem den mørke og kolde januar kræver sit. Vi hjælper dig godt i gang med en energiindsprøjtning i form af mad med masser af citrusfrugter, der bugner af vitaminer. Selv tak :-)

Tag det store indkøbsnet med i supermarkedet, for nu skal der slæbes godt med citrusfrugter hjem. I den kommende uge er de saftige frugter nemlig på menuen hver eneste dag – om ikke andet så i form af saften. Og køb bare rigeligt, for frugterne er også dejlige som dessert eller et lille mellemmåltid.

Mandag står den på nemme små tortillaer, som fyldes med bl.a. rejer, appelsin, tomat og avocado. Tirsdag byder på en vegetarisk spidskålssalat med et twist lime og senere på ugen skal du have appelsinmarineret, ovnbagt laks og den flotteste kål- og citrussalat – alene synet sender både humør og energi et par takker opad.

Vi slutter ugen af med spicy frikadeller med en lækker salat med rød grape. Og så er det allerede blevet weekend. Her fortsætter vi stilen med en saftig klementinkage med den skønneste topping af græsk yoghurt, appelsinskiver, granatæblekerner og mynte – hvem sagde, at januar var kedelig?

Velbekomme!