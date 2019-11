Må babyer være veganere?

Sundhedsstyrelsen fraråder, at børn under 2 år spiser vegansk. Det er blevet vurderet, at risikoen for fejlernæring er for stor, da de første to leveår er kritiske for barnets fysiske og kognitive udvikling, hvor tilstrækkelige mængder af de rigtige vitaminer og mineraler spiller en central rolle.

I Sundhedsstyrelsens vejledning om ernæring til spædbørn og småbørn står der:

“Udelukkende vegansk ernæring til spædbørn og småbørn (under 2 år) kan ikke anbefales, idet det kan være meget vanskeligt at opfylde barnets ernæringsbehov de første leveår med denne kostform. Såfremt forældrene vælger at ernære deres barn vegetarisk og/eller vegansk skal sundhedspersonalets vejledning tage udgangspunkt i nedenstående.”