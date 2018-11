Vind en danskvandsmaskine fra SodaStream

Får du stillet dit daglige væskebehov? Hvis ikke, kan den nye Spirit One Touch danskvandsmaskine fra SodaStream hjælpe dig! Med bare ét tryk på en knap kan du på få sekunder trylle kedeligt postevand om til frisk og læskende danskvand.

Men er danskvand ikke usundt? Nej, danskvand indeholder ikke sukker, men består derimod af 99,9 procent vand og 0,1 procent kulsyre.

Men ødelægger kulsyren i danskvand ikke tænderne? Heller ikke, flere forsøg viser, at kulsyre hverken ætser eller skader tænderne, og derfor er danskvand et godt alternativ til andre syre-holdige drikke som cola, juice og saft. Og foretrækker du danskvand med smag, kan du også roligt drikke det. Smagen stammer nemlig fra smagsstoffer og ikke frugtsyre. Med en Spirit One Touch danskvandsmaskine følger naturlige, usødede og kaloriefrie Fruit Drops smage. Du får hele 6 Fruit Drops med smag af fersken, appelsin, jordbær, hindbær, grape og citrus.

Men er det miljøvenligt at lave danskvand selv? Ja, i forhold til at købe danskvand er det meget mere miljøvenligt at lave det selv. Med en Spirit One Touch danskvandsmaskine følger nemlig en genanvendelig 1 liters karboneringsflaske, som kan erstatte op til 1000 plastikflasker og -dåser, samt en kulsyrecylinder, der kan lave op til 60 liter danskvand. Spirit One Touch danskvandsmaskine er altså det miljøvenlige alternativ til at købe danskvand og sodavand på plastikflaske og -dåse.

I samarbejde med SodaStream udlodder vi en Spirit One Touch danskvandsmaskine til en samlet værdi af 1.453 kr. Alt, hvad du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at svare på nedenstående spørgsmål.

