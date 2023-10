Ifølge de officielle kostråd skal du spise 350 gram fisk om ugen, hvoraf 200 gram skal være fede fisk, fx laks, sild eller – trommehvirvel – makrel. Makrel ligger nemlig helt i top, når det handler om indholdet af de sunde omega-3-fedtsyrer, som nedsætter vores risiko for hjerte-kar-sygdomme og desuden virker antiinflammatorisk.

Derudover er makrellen også en god kilde til D-vitamin, der som bekendt optimerer kroppens optagelse og omsætning af kalk og styrker knogler og muskler. Begge dele – altså omega-3-fedtsyrer og D-vitamin – kan vores krop ikke danne selv, og derfor er det ekstra vigtigt at få de her næringsstoffer tilført via maden.

“Jeg spiser da bare min daglige fiskepille,” tænker du måske nu, men et dagligt tilskud af omega-3-fedtsyrer er faktisk ikke helt lige så virksomt som den ægte vare. Det er der flere grunde til:

Når der er fisk på menuen, serverer du for det første ikke også bøf eller frikadeller, og på den måde reducerer du dit indtag af rødt kød. For det andet indeholder fisk andre sunde stoffer ud over fiskeolie – fx selen, jod og føromtalte D-vitamin.