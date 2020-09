Bag sundt brød med stor bagepakke

Få inspiration med 4 numre af magasinet I FORM

I FORM er et inspirerende sundheds-magasin, og det er vores vigtigste opgave at gøre det nemt og overskueligt at føre en glad og aktiv livsstil.

I hvert nummer får du boostet din motivation med lækre opskrifter, effektive øvelser og masser af ekspertråd til at passe godt på din krop, bevæge dig mere og løfte din livsglæde.

I dette tilbud får du 4 numre af I FORM leveret kvit og frit til din postkasse. Herefter kan du når som helst opsige dit abonnement.